Handball-Oberliga : Ein gebrauchter Tag nach gutem Start

Handball-Oberliga Der TV Lobberich enttäuscht in der Oberliga. Borussia gewinnt das Verfolgerduell und setzt sich oben fest.

Im Verfolgerduell hat sich Borussia Mönchengladbach bei der bis dahin punktgleichen DJK Adler Königshof in einer torreichen Partie mit 35:30 (18:14) durchgesetzt. Borussen agierte mit einer sehr defensiv ausgerichteten Deckungsvariante, um das gefürchtete Kreisläuferspiel der Könighofer zu unterbinden. Diese taktische Ausrichtung ging zwar vollends auf, dafür kassierten die Gäste jedoch ungewöhnlich viele Gegentore aus dem Rückraum. Ihrerseits waren sie häufig per Tempogegenstoß erfolgreich. So blieb die Partie bis zur 25. Minute beim Spielstand von 13:13 ausgeglichen.