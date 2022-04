Handball-Oberliga : Borussia gelingt der Wiedereinstieg

Handball-Oberliga Nach fünf Wochen Zwangspause gewinnt Borussia Mönchengladbach das Nachholspiel gegen Homberg. Nun stehen die entscheidenden Wochen im Aufstiegskampf an.

Den ersten Treffer der Begegnung erzielten die abstiegsbedrohten Homberger, die es im nächsten Jahr nicht mehr geben wird, weil sie sich mit dem OSC Rheinhausen zusammengeschlossen haben. Die Führung der Gäste sollte allerdings nicht lange Bestand haben. Vor allem in der Defensive erwischte die Borussia einen ganz starken Tag: Antizipieren, kommunizieren, dem eigenen Mitspieler helfen und den Gegner mit der nötigen Aggressivität zu Fehlern zwingen – die Abwehr war einmal das Prunkstück der Mönchengladbacher, für Homberg war kaum ein Durchkommen. Und die Fehler der Gäste wurden durch schnelles Umschaltspiel dann auch gnadenlos von den Hausherren ausgenutzt. „Das war es, was ich heute von meiner Mannschaft sehen wollte“, sagte der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska.

In der Tabelle liegt die Borussia nun wieder punktgleich mit der Zweitvertretung des Bergischen HC an der Spitze. Am kommenden Dienstag treffen beide Mannschaften dann im direkten Duell aufeinander – es dürfte die Vorentscheidung darüber geben, wer in der kommenden Saison in der Oberliga spielt.