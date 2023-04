Spitzenreiter dreht Partie gegen Mettmann Borussia Mönchengladbach ist ein Team für die zweite Halbzeit

Handball-Oberliga · Wie schon häufig in dieser Oberliga-Saison dreht Tabellenführer Borussia Mönchengladbach erst nach der Halbzeitpause auf und gewinnt so auch das Spitzenspiel gegen Mettmann-Sport. Mit dem deutlichen 37:25-Erfolg hält die Borussia den Vorsprung an der Spitze.

23.04.2023, 14:50 Uhr

Borussia Mönchengladbach, hier gegen den TV Lobberich, gewinnt das Topspiel gegen Mettmann-Sport. Foto: Tom Ostermann

Von Alyssa Pannwitz