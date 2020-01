Handball-Oberliga : Borussia bezwingt unangenehmen Gegner

Handball Während Mönchengladbach gegen Ratingen gewinnt, kostet Unerfahrenheit Handball-Oberligist TV Lobberich den Sieg in letzter Sekunde gegen Homberg.

Beim 28:25 (13:16) gegen die Zweitvertretung der SG Langenfeld hatte Borussia Mönchengladbach viel Arbeit zu leisten, ehe beide Punkte unter Dach und Fach waren. Gerade in der ersten Halbzeit hatten die Borussen ihre liebe Mühe und Not mit den permanent wechselnden Abwehrvarianten der Oberbergischen.Zunächst agierten die Gäste mit einer Manndeckung, dann wurden abwechselnd mal ein oder zwei Spieler mit der Sonderbewachung bedacht. So war der Start sehr holprig, keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Dann versuchten es auch die Hausherren mit einer Manndeckung gegen einen gegnerischen Spieler, doch die dadurch entstandenen Lücken in der eigenen Abwehr ließen diesen Schuss nach hinten losgehen.