Neuordnung der Amateur-Handballligen Warum die Handball-Landesliga verschwindet

Aus den fünf Landesliga-Gruppen spielen jeweils die besten acht Mannschaften kommende Saison in der Verbandsliga, die Neuntplatzierten bestreiten aller Voraussicht nach Aufstiegsspiele. Die Teams ab Platz zehn finden sich dann in den Kreisen wieder. Bleiben noch die Bezirksligen, aus denen jeweils die Meister in die Verbandsliga aufsteigen. Anders ist es bei den Kreisen Krefeld-Grenzland und Mönchengladbach, die eine gemeinsame Meisterschaftsrunde in der Bezirksoberliga (steht über der Bezirksliga) ausgetragen haben, dort steigen die beiden Erstplatzierten ASV Rurtal und Osterather TV auf.