Remis gegen Aufsteiger, Pleite für Süchteln Lürrip zum Abschluss nahe an der Überraschung

Nach dem Spiel feierte der ASV dann gemeinsam mit den Damen, die in die Verbandsliga aufgestiegen sind, und der zweiten Herrenmannschaft, die den Sprung in die Bezirksliga geschafft hat, bis in die frühen Morgenstunden. Nun steht noch eine viertägige Abschlussfahrt in den Süden an, wobei das Ziel der Mannschaft zuvor nicht verraten wird. „Danach machen wir eine Pause. Es war eine sehr intensive Saison, in der wir fast in jedem Spiel an unseren Grenzen gelangt sind, was aber nötig war, um zu bestehen“, so Giesen. „Mit frischen Kräften geht es Mitte Juni in die Vorbereitung.“