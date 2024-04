Nach Derbyniederlage Lürrip betreibt Wiedergutmachung gegen Wesel

Beim Tabellenzweiten HSG Vennikel gab es für den ASV Süchteln wenig zu bestellen. Am Ende stand eine verdiente 27:33-Niederlage. „Heute haben wir gegen einen clevereren Gegner verloren, auch weil wir in der Deckung nie so den Zugriff bekamen, wie wir uns das vorgestellt hatten“, so der Süchtelner Trainer Tom Giesen. Im ersten Spielabschnitt investierte Süchteln sehr viel, um der HSG Paroli zu bieten. Nach dem Zwischenstand von 6:9 gelang ihnen der Ausgleichstreffer zum 9:9. Danach zogen die Hausherren aus Vennikel abermals auf drei Tore davon, erneut gelang dem ASV prompt der Ausgleich. „Wir haben viel investiert und dabei aber auch viel Kraft gelassen. Ich kenne meine Mannschaft und weiß, dass sie immer wieder in der Lage ist, zurückzukommen, was sie ja auch schon häufiger unter Beweis gestellt hat“, so Giesen.