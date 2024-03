Handball-Oberliga Lobberich will sich im Abstiegskampf Luft verschaffen

Vor einer wichtigen Partie steht der TV Lobberich, wenn er beim Schlusslicht Neusser HV antritt. Dabei ist Wiedergutmachung angesagt, denn das Hinspiel verlor der TVL nach einer sehr torreichen Partie knapp mit 39:40. „Dieses Mal müssen wir ein deutlich besseres Rücklaufverhalten an den Tag legen“, sagt der Lobbericher Trainer Christopher Liedtke. Wichtig wird es sein, David Jurisic und Tim Dicks, die beiden erfolgreichsten Werfer der Hausherren, in den Griff zu bekommen. „Das ist schon ein sehr wichtiges Spiel für uns, um uns noch weiter vom Tabellenende abzusetzen. Außerdem streben wir auch den besseren direkten Vergleich an. In den verbleibenden sieben Spielen müssen wir gegen die vier besten Teams antreten und da würde nun ein Erfolg zusätzliche Sicherheit geben“, so Liedtke. Personell sind alle Spieler an Bord, denn auch Lennard Greven ist nach seinem Urlaub wieder einsatzfähig.