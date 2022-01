Handball-Kreispokal : Favorit Geistenbeck setzt sich durch

Handball-Kreispokal Der Oberligist TV Geistenbeck gewinnt das Viertelfinale des Kreispokals deutlich mit 38:19 (17:8) beim HSV Wegberg, der mit enormen Personalausfällen zu kämpfen hatte.

Gerade die beiden Torhüter Stefan Paulsen und der später eingewechselte Ulli Ahlen, der sonst in der Zweiten spielt, konnten mit der einen oder anderen Parade glänzen. Bemerkenswert dabei war die Routine, die Paulsen mitbrachte, der mittlerweile immerhin 57 Jahre zählt. „Stefan stand wie immer tapfer seinen Mann“, so Couson. „Wir stellen ihn keineswegs aus Mitleid auf, er bringt immer noch seine Leistung, versäumt kein Training und ist auch sonst bei jedem Event mit von der Partie.“

In der Begegnung selber machte sich das Fehlen der Rückraum-Achse bemerkbar. Es war viel Stückwerk und Improvisation dabei, so konnten die Abläufe nicht wie gewohnt abgespult werden. „Spiel und Ergebnis waren okay. Es gab keine übermäßige Härte und nach langer Pause konnten wir wieder unter Wettkampfbedingungen spielen, was besser ist als jede Trainingseinheit“, sagte Couson.