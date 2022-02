Personalentscheidungen beim Regionalligisten : Korschenbroich vermeldet zwei baldige Abgänge und eine Verlängerung

Philip Schneider beendet am Saisonende seine Karriere. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Aufgrund von Corona-Fällen befindet sich der TV Korschenbroich derzeit in einer Zwangspause vom Spielbetrieb. Dafür gib es beim Kader Neuigkeiten: Der Kapitän bleibt, zwei andere Leistungsträger beenden hingegen am Saisonende ihre Karrieren.

(dbr) Seit zwei Wochen befindet sich der TV Korschenbroich in einer Zwangspause vom Spielbetrieb. Zwei Heimspiele mussten aufgrund von Corona-Fällen in der Mannschaft verschoben werden. Ergebnisse gibt es daher derzeit nicht vom Regionalligisten zu vermelden, dafür aber Personalentscheidungen – gute wie schlechte aus Sicht des TV Korschenbroich.

Da wären zum einen die Nachricht, dass Max Jäger und Philip Schneider ihre aktiven Karrieren am Ende der Saison beenden wollen. Beide Spieler absolvierten insgesamt fünf Spielzeiten im Trikot des TV Korschenbroich. „Bereits im vergangenen Jahr habe ich dem Verein kommuniziert, dass dies vorerst meine letzte Saison beim TVK sein wird“, sagte Torhüter Jäger in einer Pressemittelung. Dem 32-Jährigen ist der Sinn nach etwas anderem: Er will ein „Sabbatical“, eine Auszeit, für eine längere Reise gemeinsam mit seiner Freundin nutzen.