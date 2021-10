Die Erfahrung macht den Unterschied : Kaldenkirchen gewinnt Derby gegen Lürrip

Handball-Verbandsliga Nicht unerwartet gewinnt Kaldenkirchen das Derby in der Verbandsliga beim Nachbarn aus Lürrip. Die niederländische Fraktion bringt den Erfolg auf den Punkt.

Nur die Anfangsphase war wohl nach dem Geschmack der Hausherren, denn in den ersten 20 Minuten gelang es Lürrip, die Partie relativ offen zu gestalten. „Es hat mich gefreut, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt auf Schlagdistanz waren“, so TSL-Trainer Tobias Elis. Diese Meinung teilte sein Gegenüber Volker Hesse selbstredend überhaupt nicht: „Der Anfang war einfach zu zerfahren. Wir haben uns in Einzelaktionen verstrickt und einfach nicht die nötige Disziplin an den Tag gelegt.“ Obwohl Kaldenkirchen einige Ausfälle zu verzeichnen hatte – kurzfristig fiel auch noch Manuel Lösche aus beruflichen Gründen aus – war immer noch genügend Potenzial vorhanden. Für Lösche sprang Christoph Mönicks ein, der seit zwei Jahren nicht mehr aktiv war und erst zwei Trainingseinheiten in dervergangenen Woche absolviert hatte. „Den Umständen entsprechend hat er seine Aufgabe wirklich sehr gut erfüllt“, freute sich Hesse. „Natürlich fehlte in der einen oder anderen Situation die Bindung zum Spiel, aber das konnte ja auch niemand erwarten.