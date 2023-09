Damen in der Handball-Oberliga Neuer Trainer, neuer Impulse beim Rheydter TV

Trotz des neuen Trainers gab es aber auch Veränderungen im Kader, was in diesem Fall aber nicht an seiner Person lag. Milla Püschkens ging wegen ihres Studiums nach Köln und hat sich dort eine neue Mannschaft gesucht. Lena Bolduan zog nach Wuppertal und beendete ihre Laufbahn und Cara Ritz wechselte zum TV Aldekerk, wo sie gemeinsam mit ihrer Schwester spielt. „Sie hat sich diesen Wechsel überhaupt nicht leicht gemacht und wirklich sehr lange überlegt“, so Opitz.