Derby in der Handball-Regionalliga Neuling gegen Platzhirsch

„Die letzten beiden Spiele haben deutlich gezeigt, wozu diese Mannschaft in der Lage ist. Das Team hat sich in den letzten Jahren auch nicht großartig verändert und immer wieder mal junge, talentierte Spieler hinzugewonnen. Es ist ein eingespieltes Team, in dem jeder weiß, was er zu machen hat“, ist Rogawska voller Lob für seinen Gegner. Dementsprechend fordert er von seinen Spielern: „Für uns wird es wichtig sein, im Angriff äußerst konzentriert zu arbeiten, um das schnelle Spiel des TVK nach Möglichkeit zu unterbinden, dazu gehört aber auch ein gutes Rücklaufverhalten. Wenn wir es dann noch schaffen, das Duell der Torhüter und der Abwehrreihen für uns zu entscheiden, dann sind wir auch in der Lage Paroli zu bieten.“ Am Ende hänge es vom Willen ab und, wer einen kühleren Kopf bewahre.