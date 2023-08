Starker Keeper bei Stadtmeisterschaft Matthias Hoffmann sichert Borussia Mönchengladbach den Titel

Beim Männerwettbewerb gab es zwei Gruppen mit je drei Mannschaften. In Gruppe 1 setzte sich der Oberligist TV Geistenbeck erwartungsgemäß durch und zog mit zwei Siegen – 13:4 gegen ATV Biesel und 9:6 über TV Beckrath – in die Finalrunde ein. In der anderen Gruppe trumpfte die Turnerschaft Lürrip aus der Verbandsliga ähnlich souverän auf. Zwar hatte sie beim 8:7 gegen den HSV Rheydt noch leichtere Schwierigkeiten, ließ dann beim 14:1-Erfolg über den TV 1848 Mönchengladbach nichts anbrennen. Den letzten Platz in der Endrunde sicherte in der Partie der beiden Zweitplatzierten Beckrath, der sich mit 11:9 gegen den HSV durchsetzte.