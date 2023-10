Höhen und Tiefen in der Oberliga Geistenbeck mit Erfolgslauf, Lobberich mit der Roten Laterne

Es war ein echtes Ausrufezeichen, was der TV Geistenbeck am Wochenende im Verfolgerduell ablieferte: Die Mannschaft von Thomas Laßeur besiegte zu Hause den TuS Lintorf deutlich mit 30:21 und zog in der Tabelle an den Gästen vorbei auf den dritten Tabellenplatz. Es waren lediglich die ersten zehn Minuten, in denen die Gäste beim Zwischenstand von 4:4 die Partie etwas offen gestalten konnten. Danach übernahmen die Hausherren das Kommando.