Handball-Oberliga Geistenbeck jubelt, Kaldenkirchen hadert

Nach der unnötigen Niederlage in Wülfrath (34:26) und dem spielfreien vergangenen Wochenende war der TV Geistenbeck dieses Mal auf Wiedergutmachung aus. Das gelang: Mit einem deutlichen 34:24 (15:13)-Erfolg gegen die HSG Hiefeld/Aldenrade kehrte der TV zurück in die Erfolgsspur. Die Hausherren erwischten einen guten Start und führten Mitte der ersten Halbzeit bereits mit 10:6. Dann allerdings kam eine Phase, in der Geistenbeck den halblinken Rückraumspieler des Gegners nicht in den Griff bekam und der Vorsprung auf 11:10 zusammenschmolz.