Kantersieg für Geistenbeck So lief der letzte Spieltag in der Oberliga

Nach dem Wechsel wusste sich der TSV zu steigern und führte zwischenzeitlich verdient mit 27:23. Immer wieder waren es Maik Tötsches und Noah Lorenz, die die offensiven Chancen nutzen und eine starke Trefferquote erreichten. Am Ende fehlte jedoch die Kraft, denn die Auswechselbank war mit Alternativen nicht so reichlich bestückt. „Heute hat die Mannschaft noch einmal gezeigt, dass auch mit einem Rumpfkader in dieser Saison mehr möglich gewesen wäre“, so der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse. Nun stehen vier bis fünf Wochen Pause an. „Das ist auch dringend erforderlich. Die Jungs sollen die Köpfe freibekommen, die Wunden lecken und die Verletzungen vernünftig auskurieren“, so Hesse.