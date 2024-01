Unterstützung für kriselndes Handballteam Fußballfans der Borussia bringen Handball-Halle zum Beben

Für den Kampf um den Klassenverbleib braucht Borussia Mönchengladbach jeden Punkt in der Rückrunde. Und für dieses Unterfangen sollte es beim Jahresauftakt in der Jahnhalle nicht an Unterstützung mangeln: Mit Trommeln, einem riesigen Banner und vielen Fahnen unterstützten rund 300 Fußballfans der Borussen die Mannschaft beim Heimspiel und peitschten sie lautstark nach vorne. Das brachte am Ende immerhin ein 30:30-Remis gegen die Zweitvertretung des Bergischen HC ein.