Hinrundenbilanz Turnerschaft Lürrip Die Entwicklung stimmt bei der Turnerschaft

Da die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball noch bis zum 6. Januar läuft, kann Lürrip die Jahnhalle erst nach den Ferien nutzen. „Dann haben wir noch zehn Tage, in denen wir uns auf das nächste Spiel vorbereiten können. Zunächst werden wir etwas an der Fitness arbeiten, der Fokus liegt aber auf unserem Spielsystem. Personell könnte sich auch noch etwas ändern, allerdings ist das momentan noch nicht spruchreif“, so Elis. Ligaauftakt ist am 20. Januar gegen Dinslaken II.