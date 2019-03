Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich will im Siebengebirge nachlegen

TVK-Trainer Dirk Wolf hofft auf den nächsten Sieg seines Teams. Foto: TVK

Korschenbroich Nach fünf Partien ohne Niederlage tritt der TVK am Samstag bei der abstiegsbedrohten HSG Siebengebirge an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Es gibt zwei Mannschaften der Stunde in der Handball-Regionalliga Nordrhein: Tabellenführer MTV Dinslaken hat in den vergangenen zehn Spielen nur einen Punkt abgegeben, beim TV Korschenbroich sind es fünf Partien ohne Niederlage in Folge mit nur einem Unentschieden.

Geht es nach Trainer Dirk Wolf, soll es beim TVK so weitergehen in den restlichen sieben Spielen – wobei es am letzten Spieltag zum Showdown in der Waldsporthalle gegen die Dinslakener kommt. Bis dahin stehen für den TVK Aufgaben aus der Kategorie „lösbar“ auf dem Programm, auch wenn Wolf einschränkt: „Wir brauchen auch etwas Glück, dass die Gegner einen schwächeren Tag erwischen.“

Doch der TVK-Trainer weiß auch: „Darauf dürfen wir uns nicht verlassen. Wir müssen auf uns schauen und ein gutes Spiel machen. Das haben wir in den vergangenen Wochen häufig geschafft und daran wollen wir auch am Samstag anknüpfen.“ Da ist der TVK bei der HSG Siebengebirge zu Gast, Anwurf ist um 18 Uhr in der Sporthalle Oberpleis.

Den Gastgebern steht als Tabellenvorletzter das Wasser bis zum Hals. Doch gerade zu Hause ist das Team nicht zu unterschätzen. Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Ratingen und Königshof sowie einen 32:25-Sieg gegen Aldekerk. „Die Halle ist immer gut besucht, vor dieser Kulisse werden sie alles in die Waagschale werfen und um das Überleben kämpfen,“ sagt Wolf.