Handball-Regionalliga : Auch Brinkhues bleibt beim TV Korschenbroich

Handball

Regionalligist TV Korschenbroich hat nach Max Jäger, Felix Krüger und Mats Wolf in Steffen Brinkhues den nächsten wichtigen Bestandteil des Teams für eine weitere Saison gebunden. Brinkhues geht somit in seine fünfte Spielzeit in Korschenbroich, nachdem er im Winter 2017 vom ART Düsseldorf zum TVK gewechselt ist. Seither entwickelte sich Brinkhues vom Talent zu einem wichtigen Leistungsträger im Rückraum.