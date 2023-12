Handballer von Korschenbroich und Borussia in der Pflicht Zwei Gegner, die jeden schlagen können

Allerdings wird das alles andere als eine leichte Aufgabe, denn der TuSEM ist sehr heimstark und hat zwölf seiner 14 Punkte vor eigenem Publikum eingefahren. Grund dafür ist sicherlich auch, dass die Mannschaft bei Heimspielen immer wieder mit Perspektivspielern aus der ersten Mannschaft, die in der Zweiten Liga spielt, verstärkt wird. „Egal wer bei dieser jungen Truppe aufläuft, sie spielen ihren Streifen, wobei ihr Spiel auf extremes Tempo ausgerichtet ist“, betont der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. Es ist aber auch eine Mannschaft, die sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen gibt, was zuletzt Rheinhausen erfahren musste, denn der OSC führte bereits mit neun Toren und verlor dennoch mit 36:37. „Wir müssen in erster Linie kompakt in der Abwehr stehen“, sagt Rogawska. Und er fordert eine resolute Arbeitsmoral: „Da müssen wir unsere Blaumänner anziehen und richtig hart arbeiten, denn ich bin überzeugt, dass eine starke Defensive mehr als nur eine gesunde Grundlage ist. Im Angriff ist Geduld das Schlüsselwort, wir müssen auf die Chancen warten und diese effizient nutzen, denn nur so können wir das Tempospiel unterbinden.“