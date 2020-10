Handball : Oberligist will im Topspiel die makellose Bilanz ausbauen

Handball Borussia Mönchengladbach tritt am Samstag zum Spitzenspiel der Oberliga bei der DJK Adler Königshof an. Trotz kleinerer Personalsorgen ist das Ziel klar gesteckt.

Es ist das Spitzenspiel in der Oberliga; Am Samstag empfängt die DJK Adler Königshof Borussia Mönchengladbach. Anders ausgedrückt: Der Tabellendritte hat den verlustpunktfreien Spitzenreiter zu Gast. Vor diesem Spieltag haben nur noch die Borussen und die Zweitvertretung des Bergischen HC eine weiße Weste, die Woche zuvor gehörte auch noch Königshof dazu, die Adler verloren dann jedoch in einem tollen Spiel 30:32 bei den Bergischen. „Jetzt kristallisiert sich langsam heraus, wer bis zum Ende ganz oben mitmischen kann, und dazu zähle ich auch Königshof", sagt Borussias Trainer Ronny Rogawska.

Es muss also alles passen, denn personell haben die Borussen kleinere Sorgenfalten. Kapitän Daniel Panitz fällt mit einer Zerrung im Adduktorenbereich aus, Sascha Ranftler laboriert ebenfalls an einer Zerrung, und Heyder Thomas muss auch deutlich kürzer treten. In der Woche trainiert er überhaupt nicht mit, um samstags spielen zu können. „Es ist immer schade, wenn du auf deinen Kapitän verzichten muss“, sagt Rogawska. „Wir haben jedoch mit Aljoscha einen guten Ersatz, der in letzter Zeit immer besser reingekommen ist.“ Gemeint ist Zugang Aljoscha Akiunor, der vom Verbandsligisten SV Neukirchen kam und sowohl auf Linksaußen als auch im Rückraum einsetzbar ist.