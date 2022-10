Borussia und TV Geistenbeck im Einsatz : Handballer kommen mit Elan aus der Herbstpause

Handball Nach zwei spielfreien Wochen geht es im Handball nun wieder rund. Am Dienstagabend bestreitet Oberliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach das Nachholspiel gegen HSV Überruhr, Mittwoch ist dann der TV Geistenbeck im Verbandspokal gegen Remscheid gefordert.

Am Dienstagabend wird in der Oberliga das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem HSV Überruhr ausgetragen. Der Aufsteiger ist mit 4:4-Punkten sehr ordentlich gestartet und rangiert in der Tabelle momentan auf Rang acht. Bei den Gastgebern aus Mönchengladbach läuft bislang so ziemlich alles nach Plan. Die Borussia bekleidet den Platz an der Sonne und will diesen bis zum letzten Spieltag auch nicht mehr abgeben.

Am Mittwoch bestreitet Oberligakonkurrent TV Geistenbeck das Pokal-Viertelfinale des Handball-Verbandes Niederrhein gegen den Regionalligisten HG LTG/HTV Remscheid. Die Oberbergischen sind mit zwei Siegen und einer Niederlage gut in die Saison gestartet und sind in dieser Partie der große Favorit. „Natürlich freuen wir uns auf das Spiel, auch wenn wir gerne einmal gegen ein anderes Team gespielt hätten, denn im letzten Jahr sind wir auch bereits auf Remscheid gestoßen. Ein wenig Abwechslung wäre schön“, betont der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Dennoch sind wir froh dabei zu sein und den Handballkreis Mönchengladbach zu vertreten. Remscheid stellt eine Top-Mannschaft, gegen die es sehr schwer sein wird zu bestehen. Bleibt allerdings abzuwarten, mit welcher Motivation sie hier antreten werden“, so Laßeur. Der Coach betont zwar auch, dass die Meisterschaft für den TVG eine höhere Priorität als der Pokal habe, dennoch wolle man natürlich alles versuchen, um eine Runde weiterzukommen. Zudem sei das Pokalspiel nach der Pause in den Herbstferien ein guter Aufgalopp für die Meisterschaft: „Nach der Pause haben wir somit die Gelegenheit, wieder in unseren Rhythmus zu kommen und uns einzuspielen. Auf jeden Fall werden wir versuchen, den Favoriten so lange wie möglich zu ärgern. Bleibt abzuwarten, was uns am Ende gelingen wird“, so Laßeur.