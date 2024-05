In der Partie hatten die Hausherren vor ausverkauftem Haus in der Waldsporthalle gegen die SG Langenfeld zunächst Anlaufschwierigkeiten, wussten sich in der zweiten Halbzeit aber deutlich zu steigern und gewann am Ende verdient mit 30:25. „Zunächst hatten wir etwas Sand im Getriebe, aber die Jungs mussten erst einmal aus dem Feiermodus heraus wechseln“, sagte Trainer Dirk Wolf. Im Anschluss ging die Feierei jedoch schnell weiter. Gemeinsam mit den Fans wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Am Montag steht noch die letzte Einheit mit anschließenden Grillen auf dem Programm, ehe es in den Urlaub geht. Am 10. Juni beginnt dann unter der Führung des neuen Coaches Frank Berblinger das Abenteuer Dritte Liga.