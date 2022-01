Borussia Mönchengladbach : Auswärts wackelig, aber siegreich

Gegen Mettmann-Sport setzte sich Borussia Mönchengladbach am Ende knapp durch. Foto: Achim Blazy (abz)

Handball-Oberliga Borussia Mönchengladbach macht es auswärts gegen Mettmann-Sport einmal mehr unnötig spannend. Am Ende steht jedoch der Sieg – und der Sprung zurück an die Tabellenspitze.

Gerade in Auswärtsspielen scheint Borussia Mönchengladbach bislang nicht das gewohnte Leistungsniveau wie in Heimspielen abrufen zu können. Das sorgt bisweilen zu – aus Borussia-Sicht – unnötig engen Partien: In der vergangenen Woche gab es einen knappen Sieg in Geistenbeck und am Samstag erging es den Gästen nicht besser, denn sie gewannen bei Mettmann-Sport mit 27:26 (13:13). „Das reicht jetzt aber auch langsam mit der Spannung“, betonte der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska nach dem Schlusspiff. „Meine Frau sagt schon, dass meine grauen Haare immer mehr werden.“

Dabei sah es anfangs richtig gut aus: Die Abwehr stand und im Angriff wurden die sich bietenden Chancen genutzt, sodass schnell ein komfortabler Vorsprung erspielt werden konnte. Allerdings brachte das nicht die nötige Sicherheit. „Es ist eine Mischung vieler Dinge, die dazu führen, dass wir den Gegner selber zurück ins Spiel bringen“, so der Borussen-Trainer. Gerade im Angriff fehlte die nötige Geduld, plötzlich wurden erneut eine Vielzahl technischer Fehler produziert und es gab immer wieder beste Einwurfmöglichkeiten, die frei vor dem gegnerischen Tor nicht genutzt wurden.

Mettmann gelang es, die Partie ausgeglichen zu halten, ehe sich Mönchengladbach am Ende der Begegnung abermals mit drei Toren absetzen konnte. Allerdings verfiel man erneut in alte Fehler. Statt in den verbleibenden vier Minuten lange Angriffe zu fahren und geduldig auf eine gute Möglichkeit zu warten, wurde hektisch gespielt und Würfe ohne Vorbereitung genommen. Mettmann konnte zwei Ballgewinne generieren, war durch zwei Tempogegenstöße erfolgreich und konnte erneut ausgleichen, ehe dem besten Torschützen Daniel Panitz 80 Sekunden vor dem Abpfiff der entscheidende Treffer gelang.

Hinzu kam, dass sich die Mönchengladbacher in der Schlussphase noch eine absolut unnötige Zeitstrafe einheimsten, weil ihnen ein Wechselfehler unterlief. „Am Ende war es einfach zu undiszipliniert“, ärgerte sich Rogawska. „Das darf einfach nicht passieren, dafür haben wir zu viel Qualität in der Mannschaft. Letztlich zählt aber nur der Sieg und nun gilt es, die gemachten Fehler aufzuarbeiten. Ich bin aber guter Dinge, dass wir in Kürze auch wieder deutlichere Siege einfahren werden.“ In der Tabelle ist Borussia mit 22:2-Punkten wieder Spitzenreiter, da das Spiel des Bergischen HC II (20:2-Zähler) ausfiel.