Stadtmeisterschaft im Handball : Borussia wird Favoritenrolle gerecht, Biesel überrascht bei den Frauen

Oberligist TV Geistenbeck (blaue Trikots) belegte bei den Handball-Stadtmeisterschaften in Mönchengladbach überraschend nur Platz drei. Foto: Tom Ostermann

Handball Der Handball-Oberligist gewinnt die Mönchengladbacher Stadtmeisterschaft. Für die größte Überraschung sorgt die Turnerschaft Lürrip, die Geistenbeck auf Rang drei verdrängt. Bei den Frauen setzt sich Verbandsligist ATV Biesel durch.

Wie gewöhnlich reibungslos verliefen die gut besuchten Handball-Stadtmeisterschaften in Mönchengladbach am Wochenende. „Mit dem Ablauf sind wir absolut zufrieden“, freute sich Hans-Peter Müller, Fachwart im Bereich Handball im Stadtsportbund Mönchengladbach. „Das waren jetzt meine 30. Meisterschaften, die ich jedoch ohne die tatkräftige Unterstützung vieler fleißiger Helfer nicht so sauber über die Bühne bekommen würde. Ein spezieller Dank geht hier an Helmut Ciattaglia, der beide Tage als Hallensprecher fungierte und beim Handballkreis auch als Schiedsrichterwart fungiert.“

Im Wettbewerb der Männer setzte sich Oberligist Borussia Mönchengladbach souverän durch und feierte in der Endrunde am Sonntag drei klare Sieg über den TV Geistenbeck, die Turnerschaft Lürrip und den TV Beckrath. Schon in der Gruppenphase am Samstag hatte der spätere Sieger gegen den HSV Rheydt und den TV Beckrath ungefährdete Siege eingefahren.

Überraschender war da schon der zweite Platz des Verbandsligisten Turnerschaft Lürrip, der den Oberligisten aus Geistenbeck mit 13:10 bezwingen konnte. Allerdings musste der TVG auch einen herben Schock verdauen, als Linksaußen Jens Hermanns, bis dahin ihr bester Torschütze, mit einer Knöchelverletzung verletzt ausschied. Dennoch sicherten sich die Geistenbeck Platz drei mit einem Erfolg über den sieglosen Bezirksoberligisten TV Beckrath. „Heute bin ich natürlich sehr zufrieden und stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Ronny Rogawska, Trainer der Borussen. „Trotz der relativen kurzen Spielzeit von 20 Minuten haben wir jeden Gegner dominiert und die Mannschaft hat viel von ihrem vorhandenen Potenzial abrufen können.“