Trio setzt auswärts Ausrufezeichen : Borussia führt weiter souverän die Oberliga an

Borussia führt weiter souverän die Oberliga an

Handball-Oberliga Mönchengladbach bleibt ohne Verlustpunkt, Geistenbeck hatte nach der Pokalniederlage die richtige Antwort parat und Lobberich spielt in Wuppertal stark auf.

Drei Spiele, drei Siege, erfolgreicher hätte das Wochenende für die drei hiesigen Mannschaften nicht laufen können. Einen richtig guten Lauf hat momentan der TV Geistenbeck, denn der 31:24 (14:13)-Sieg beim TV Oppum war der dritte in Folge. „Das war nach der Pokalniederlage genau die richtige Antwort meiner Mannschaft“, freute sich Trainer Thomas Laßeur. Unter der Woche hatte sein Team im Pokal gegen Remscheid verloren. Schnell erspielten sich die Gäste einen 5:1-Vorsprung und waren das dominierende Team. Erst als der TVG in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit nachließ, kamen die Oppumer näher heran. Nach dem Seitenwechsel gaben die Geistenbecker dann noch einmal richtig Gas, worauf die Hausherren keine Antworten mehr parat hatten. „Es war eine starke Vorstellung der gesamten Mannschaft, wobei ich Abwehrchef Julian Krücken noch hervorheben möchte,“ so Laßeur. Geistenbeck ist Tabellendritter.