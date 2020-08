Handball : Positiver Corona-Fall beim ATV Biesel

Mönchengladbach Beim ATV Biesel wurde ein Mitglied der Handball-Abteilung positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Teams müssen deswegen vorübergehend mit dem Training pausieren – dabei geht die Saison bald los.

Bitter ist die Pause dennoch für den Klub, denn für die Teams steht der Beginn der neuen Handball-Saison unmittelbar bevor. Die erste Herrenmannschaft startet am 5. September bereits in die Saison in der Landesliga mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach II, die ersten Damen haben einen Tag später ihr erstes Spiel in der Verbandsliga bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade II.