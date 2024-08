Dustin Franz verletzt sich Sieg des TV Korschenbroich fordert Tribut

(aja) Der TV Korschenbroich ist mit einem erfolgreichen Testspiel in die Vorbereitung für die Saison in der 3. Handballliga gestartet. Doch hat der 31:29-Sieg gegen die HSG Bergische Panther am Donnerstag einen Tribut gefordert: Dustin Franz rutschte bei einem Angriff in der 20. Minute weg und verdrehte sich das Knie. Am Freitag stellte der Mannschaftsarzt des TVK dann den Verdacht auf einen Kreuzbandriss fest, ordnete aber eine MRT an. Diese wird Mitte der kommenden Woche wohl Aufschluss über die Verletzung bringen. „Nun müssen wir die Daumen drücken und hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte TVK-Trainer Frank Berblinger.