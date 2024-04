Klarer Ausgang beim Handball-Derby Geistenbeck lässt TSV keine Chance

In der Partie selber mussten die Kaldenkirchener gleich auf sechs Spieler verzichten. Kurz bevor die Partie angepfiffen wurde, musste auch noch Milan Müller passen, der sich beim Aufwärmen an den Adduktoren verletzte. Auf Seiten des TVG fehlte mit Vincent Schimanski der beste Feldtorschütze. Die Gäste waren dann auch gleich das dominierende Team und insbesondere Timo Hüpperling drückte dem Spiel in der ersten Halbzeit seinen Stempel auf. Kaldenkirchen wollte jedoch nicht untergehen und hielt kämpferisch dagegen. Das Pech verfolgte den TSV aber weiter: So musste der zuvor stark aufspielende Mittelmann Mathis Coenen passen, weil er mit dem Fuß umknickte. Und dann konnte auch noch Torwart Christian Thommessen die Partie nicht zu Ende spielen. Er bekam einen Ball unglücklich an die Finger, was sich später als Bruch herausstellen sollte. Mittlerweile wurde er bereits operiert.