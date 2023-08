Saisonstart Oberliga Geistenbeck will die 20-Punkte-Marke knacken

In der kommenden Spielzeit sieht es zumindest personell besser aus, gleich vier Langzeitausfälle nahmen an der kompletten Vorbereitung teil: Yannek Wagenblast stand bereits seit Ende April nur sporadisch zur Verfügung, Nico Reinartz machte seine ersten Gehversuche bereits zum Saisonende, Dominik Meißner ist nach sechs Monaten Neuseeland zurück und Sven Pöstges ist ebenfalls wieder mit von der Partie. „Ich freue mich, sie wieder an Bord zu haben, das gibt uns wieder deutlich mehr Möglichkeiten“, so der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur.