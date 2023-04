Handballern winkt die Regionalliga Borussia Mönchengladbach benötigt nur noch einen Sieg zum Aufstieg

Handball-Oberliga · Am Donnerstagabend hat Borussia Mönchengladbach das Oberliga-Nachholspiel gegen TSV Aufderhöhe gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Regionalliga gemacht. Den eigenen Matchball hat das Team am kommenden Samstag. Wie die Borussia schon an diesem Wochenende aufsteigen kann.

28.04.2023, 12:25 Uhr

Borussia Mönchengladbach benötigt noch einen Sieg zum Aufstieg in die Regionalliga. Foto: Tom Ostermann

Von Alyssa Pannwitz