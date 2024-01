Spielverbot in der Halle? Zoff um Spieler zwischen Odenkirchen und Furious

Es ist immer wieder einmal ein Thema rund um die Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft – und wahrscheinlich nicht nur dort. Wenn Fußballer parallel für ein Futsal-Team aktiv sind, und dieses dann auch beim Hallenfußballturnier meldet, so hat ein Spieler möglicherweise die Qual der Wahl, für welches Team er dann in der Halle auflaufen möchte. Aktuell geht es um zwei Spieler, die bisher für die SpVg Odenkirchen, aber auch für Furious Futsal aktiv waren. Und die Frage, für wen die Spieler nun in der Halle auflaufen, sorgte diesmal für echte Verstimmungen zwischen den Klubs.