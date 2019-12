Hallenstadtmeisterschaft : Gute Chancen auf eine Überraschung

Titelverteidiger und erneut einer der Favoriten: Anfang Januar 2019 gewann der 1. FC Mönchengladbach seinen 16. Hallenstadtmeister-Titel. Folgt nun der 17. Streich? Archivfoto: Dieter Wiechmann. Foto: Dieter Wiechmann

Fußball Seit 2007 ging der Hallenstadtmeister-Titel bis auf eine Ausnahme an den 1. FC oder Odenkirchen. Nun gibt es aber einige Anwärter mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sascha Köppen

Wenn unmittelbar nach Weihnachten am Freitag in der Jahnhalle die Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft bei den Männern startet, gehören der 1. FC und Odenkirchen traditionell zu den Favoriten. Seit 2007 ging nur ein Titel nicht an einen dieser beiden Klubs, als sich 2015 überraschend Viktoria Rheydt als zweiter A-Ligist der Turnier-Geschichte durchsetzte. Doch bei der 37. Auflage scheint es so, als könne sich an diesem „Grundgesetz“ etwas ändern.

Denn Odenkirchen stieg im Sommer aus der Landesliga ab und musste mit einem komplett neuen Team in der Bezirksliga starten. An der Bande wird der neue Trainer Thomas Vaßen bei 05/07 debütieren, der mit dem Polizei SV im Vorjahr immerhin im Finale stand. Wer womöglich dazu stößt und wie sich das Team dann in der Halle schlägt, ist aber nur schwer abzuschätzen. Schon in Gruppe 4 dürfte es nicht leicht werden. „Ich denke, mit zwei Bezirks- und drei A-Ligisten haben wir die wohl ausgeglichenste Gruppe erwischt. Uns stehen urlaubs- und verletzungsbedingt einige Spieler nicht zur Verfügung. Wir wollen uns dennoch bestmöglich präsentieren, um im Idealfall ein zweites Mal spielen zu dürfen“, sagt Vaßen.

Info Am Freitag startet der Senioren-Wettbewerb Gruppe 1 Freitag, 19 Uhr: mit Rheydter Spielverein, Blau-Weiß Wickrathhahn, Welate Roj, SV Schelsen und SV Rheydt 08. FuPa-Prognose Kommt der Rheydter SV in Bestbesetzung, ist die Schnitzler-Truppe klarer Favorit. Dahinter dürfte das Rennen extrem offen sein, keine Mannschaft erscheint ohne Chance. Vielleicht kann der SV Schelsen mit Selbstvertrauen tatsächlich die Zwischenrunde erreichen.

Dem Idealfall Gruppensieg dürfte aber vor allem Victoria Mennrath im Wege stehen, das anders als die im Abstiegskampf befindlichen Odenkirchener um den Aufstieg spielt. „Hallenfußball soll in erster Linie Spaß machen und ein Highlight in der Winterpause sein. Dennoch möchten wir natürlich wieder in die Endrunde einziehen“, erklärt folglich Coach Simon Netten. Als dritter Bewerber in dieser spannenden Gruppe kommt noch der A-Liga-Zweite Fortuna hinzu, was die Konstellation noch aufregender macht. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder eine ganz gute Idee im Köcher“, sagt Fortunas Co-Trainer Daniel Schermesser.

Die Favoritenrolle des 1. FC scheint der aktuelle Zustand der Odenkirchener zu stärken, doch der 17. Titelgewinn scheint für die Westender nicht die oberste Priorität zu haben. „In welcher Konstellation wir in der Halle spielen, steht noch nicht fest. Diverse Spieler möchten nicht in der Halle spielen“, verriet Trainer Frank Mitschkowski unlängst. Was das letztlich bedeutet, wird sich erst in Gruppe 5 am Sonntagabend zeigen. Mit dem SC Hardt haben die Westender einen Gegner in der Gruppe, der schon eine Herausforderung darstellen könnte. Nicht selten wird der A-Liga-Herbstmeister genannt, wenn nach den Favoriten gefragt wird.

Auch Mitschkowski hat das Team von Raimund Schleszies neben Neuwerk, Odenkirchen, dem RSV und Mennrath auf der Rechnung. Sollte der Pokal mal nicht an die üblichen Verdächtigen gehen, wird die Victoria am häufigsten als Anwärter genannt. So richtig mag dennoch kaum jemand glauben, dass der FC diesmal nicht der Favorit sein soll. Das glaubt auch Frank Wachmeister, für den es mit dem SV Schelsen gleich am Freitag zum Auftakt in Gruppe 1 ernst wird.