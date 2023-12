Gruppe 2 Hallenstadtmeisterschaft Warum Wickrath die richtige Mischung für die Halle hat

Für die Halle ist die Mischung im Kader entscheidend. In Giesenkirchen hatte ich als Trainer, als wir dreimal das Masters in Dülken gewonnen haben, in jedem Mannschaftsblock einen erfahrenen Spieler: in einem Quartett Bernd Kämmerling, in dem anderen Fatih Süngü. Ich habe beide immer miteinander wechseln lassen und habe mit festen Blöcken gearbeitet, damit immer jemand mit Erfahrung auf der Platte ist – aber nie zwei „Alte“, weil es läuferisch dann nicht mehr so passte. Aber als Kopf des Teams waren sie überragend. Quasi ein Häuptling und drei Indianer.