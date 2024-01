Endrunde Hallenstadtmeisterschaft Warum Mennrath der Titelfavorit ist

Aus der Gruppe B sehe ich Neuwerk im Halbfinale. Die Sportfreunde kann ich insgesamt aber schwierig einschätzen, da sie in der Vorrunde nicht ihr ganzes Potenzial abrufen mussten. Auch die Red Stars sind noch nicht richtig gefordert worden. Es werden daher sehr enge Spiele. Furious Futsal war in der Zwischenrunde eher minimalistisch unterwegs. Ich sehe sie in den Umschaltbewegungen in der Defensive nicht ganz so gut. Dafür sind sie beim Positionsspiel stark: Beim Ballbesitz steht immer ein Mitspieler links oder rechts neben dem Tor an der Bande, der nur noch den Fuß hinhalten muss. Dadurch hat Furious immer die maximale Tiefe im Spiel. Ich setzte allerdings auf Türkiyemspor als zweiten Halbfinalisten aus dieser Gruppe – auch, weil sie womöglich die größte Anhängerschaft in der Halle haben werden.