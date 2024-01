Hallenstadtmeisterschaft endet wie im Vorjahr Mennrath stürmt zur Titelverteidigung

Das Finale zwischen Wickrath und Mennrath war überaus ausgeglichen. Ein taktisches Spiel ging eher offensivarm los, bevor Maurice Passage die Viktoria in der sechsten Minute in Führung brachte, Philipp Preckel erhöhte nach der Pause auf 2:0 (17.). Ein satter Strahl von rechts Niek Mäder zwei Minuten vor Schluss brachte Wickrath wieder heran. Es ging in eine turbulente Schlussphase. David Platen musste für Mennrath noch mal vom Platz, als er Blessing Agyapong legte. Wickrath rannte im Powerplay an, hatte Aluminiumpech und ließ die entscheidenden Chancen liegen. So gelang Mennrath nach 2022/23 wieder der Coup. „Heute war es eng, es waren starke Mannschaften dabei“, fand Mennrath-Trainer Simon Netten. „Nach vorne haben wir nicht unbedingt gezeigt, was wir konnten, das war nicht die beste Leistung. Aber das war nicht entscheidend, denn wir standen in der Defensive gut“, brachte der Trainer die Erfolgsformel auf den Punkt. Nicht zuletzt der beste Turnier-Torwart David Platen hatte durch gute Paraden und eine sichere Ausstrahlung einiges zum Mennrather Sieg beigetragen. Dirk Horn, Wickrath-Trainer war nach einer schwachen Vorrunde überrascht, dass seine Mannschaft noch in der Gruppenphase der Endrunde mit drei Siegen aus drei Spielen durchmarschierte und sah sie verdient im Finale. „Wir sind natürlich enttäuscht, ich habe uns als gleichwertig im Finale angesehen.“ Er zeigte sich kampfeslustig nach zwei verlorenen Finals in Folge: „Im nächsten Jahr holen wir dann aber endgültig den Titel!“