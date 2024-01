Hallenstadtmeisterschaft Viersen Turnier mit traurigem Beiklang

Die Stimmung in der Sporthalle Löh dürfte am Sonntag bei der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen gedrückt sein. Ende der letzten Woche gab B-Ligist TVAS Viersen nämlich den Verlust von Ferhat Aslan bekannt. Der Mittelfeldspieler ist mit nur 27 Jahren in der vergangenen Woche verstorben. „Mit schwerem Herzen teilen wir die traurige Nachricht vom plötzlichen Verlust unseres geschätzten Freundes und Mitspieler Ferhat Aslan mit. Sein unvergleichliches Engagement, seine Leidenschaft für den Sport und seine herzliche Persönlichkeit werden in unserer Mannschaft und darüber hinaus schmerzlich vermisst“, teilte der Verein in den sozialen Medien am vergangenen Freitag mit.