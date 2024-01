Vorschau Gruppe 6 Überrascht Furious Futsal auch in diesem Jahr?

Im Vorjahr habe ich Türkiyemspor eine Rolle um den Titel zugetraut, das ist dann nicht so gekommen (Türkiyemspor schied in der Gruppenphase der Endrunde aus, Anm. d. Red.). Dieses Mal wird es eine schwierige Vorrundengruppe für Türkiyemspor, auch wenn sie Ali Salgin haben. Er ist trotz seiner 41 Jahre ein überragender Hallenspieler. Mit ihm habe ich dreimal das Masters in Dülken gewonnen. Mit einer Bewegung kann er den Gegner ausspielen, mal kurz die Bande involvieren oder mit der Pike abschließen – ihn bringt in der Halle nichts aus der Ruhe.