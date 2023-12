Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Wickrath souverän – aber mit Luft nach oben

Wickrathhahn hätte im Derby gegen Wickrath einen Sieg mit fünf Toren Unterschied benötigt, um noch Platz zwei einzunehmen. Am Ende stand jedoch ein 3:3-Remis – wobei Wickrath in der letzten Minute eine 3:1-Führung aus der Hand gab. Auch das passte ins Bild eines nicht immer souveränen Abends des TuS. Schelsen zieht damit in die Zwischenrunde am 4. Januar ein, Wickrath steht in der Endrunde – und darf weiter auf den ersten Titel hoffen.