Hallenstadtmeisterschaft : Titel-Hattrick für Wickraths A-Jugend

Sieger bei den A-Junioren: Der TuS Wickrath holte sich den Stadtmeistertitel in der Halle durch ein 5:2 gegen den 1. FC. Foto: Sascha Hohnen

Fußball Der TuS siegte im Finale gegen den 1. FC Mönchengladbach 5:2. Bei den D-Junioren setzte sich indes der FC durch, er gewann im Endspiel 5:0 gegen Odenkirchen.

Ganz überraschend kam der Titelgewinn des TuS Wickrath bei der A-Jugend nicht: Denn für die Wickrather ist es der vierte Titel in den vergangenen acht Jahren und der dritte in Folge. Ebenfalls viermal trug sich seit 2012 der 1. FC Mönchengladbach in die Siegerliste ein.