Hallenstadtmeisterschaft Süchteln ist in Viersen die Nummer eins

Platz drei bei den Senioren sicherte sich am Sonntag der TSV Boisheim, der den Dülkener FC nach Verlängerung dank des Treffers von Melvin Risse im kleinen Finale mit 1:0 besiegten. „Es war insgesamt ein guter Auftritt von uns. Wir wussten von vornherein, dass es auf das Spiel gegen Rahser ankommt, das haben wir dann gut gemacht“, Trainer Klaus Ernst. Gegen Rahser spielte Boisheim in der Gruppenphase 2:2 und sicherte sich damit den Sprung ins Halbfinale. „Wir freuen uns jetzt riesig auf das Masters“, so Ernst weiter. Ausrichter TVAS Viersen schied indes in der Gruppenphase aus.