Hallenstadtmeisterschaft Gruppe 1 Red Stars setzen sich souverän durch

Bei Spiel drei zwischen den Red Stars Mönchengladbach und dem Rheydter SV kochten die Emotionen das erste Mal an diesem Abend in der Jahnhalle richtig hoch. Der Rheydter Dennis Wirtz wurde im Strafraum der Red Stars gelegt, Ousmane Sylla verwandelte den anschließenden Elfmeter zum 1:0. Doch die Red Stars kamen gallig zurück und drehten das Spiel. „Wir hatten unser erstes Spiel gegen Rheydt, die hatten schon ihr zweites, wir wussten, dass wir bessere Voraussetzungen hatten. Wir wollten unserer Favoritenrolle gerecht werden und die Ruhe bewahren“, sagte Red-Stars-Spieler Atabey Kaplan. Und das taten sie und zementierten ihre Favoritenrolle in Gruppe 1 der Senioren am Mittwoch weiter, denn dem knappen 2:1-Sieg folgte ein lockeres 15:0 gegen den drei Klassen niedriger spielenden FC Eintracht Güdderath. Und auch in Spiel drei und vier ging es munter weiter für die Bezirksligisten von Red Stars. B-Ligist Fortuna Mönchengladbach lag zwar rasch mit 0:2 zurück gegen Fortuna, die sich in der Folge aber Chancen erarbeiteten und einen Treffer hätten erzielen können. Am Ende gewann der Bezirksligist aber souverän mit 6:0 und stand bereits nach drei von vier Spielen als Gruppensieger fest und ist somit schon für die Endrunde am 6. Januar qualifiziert. Ilja Lichtenwald erzielte sieben Tore für die Red Stars, auch Mohamed Hussein gelangen sieben Treffer.