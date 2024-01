Zwischenrunde Hallenstadtmeisterschaft Odenkirchen, Furious, Hehn – wer nutzt die zweite Chance zur Endrunde?

In der Vorrunde musste sich Odenkirchen mit Titelverteidiger und Landesligist Mennrath messen – und verlor erst in letzter Sekunde gegen Mennrath mit 1:2 und verpasste so den Gruppensieg und den Einzug in die Endrunde. „Die Jungs freuen sich auf die Zwischenrunde und wir wollen dort auch erfolgreich sein“, sagte Odenkirchens Trainer Simon Sommer.