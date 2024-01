Hallenstadtmeisterschaft Nettetal Union sprintet ungefährdet zum Titel

Spannend war das erste Halbfinale zwischen TIV Nettetal und BSV Leutherheide. Nachdem es in der regulären Spielzeit 1:1 zwischen beiden Teams stand, entschied anschließend das sofortige Neun-Meter-Schießen über das Weiterkommen und dem Finaleinzug. TIV zeigte sich, angepeitscht von seinen Fans, etwas cooler und gewann am Ende mit 6:5. Im zweiten Halbfinale bahnte sich kurzzeitig eine Sensation an, als Dennis Ambaum SuS Schaag nach wenigen Sekunden gegen den SC Union Nettetal mit 1:0 in Führung brachte. Doch am Ende gewann Nettetal klar mit 6:1. Im Spiel um Platz drei trafen anschließend die Mannschaften aus Leutherheide und Schaag aufeinander. Jannik Borger, Alex Schrörs (2) und Moritz Leutgeb brachten den BSV zunächst mit 4:0 in Front, ehe Schaag durch Fabian Pütz zum 4:1-Endstand traf.