Hallenstadtmeisterschaft : Wickraths A-Junioren ringen SC Hardt nieder

Wie im vergangenen Jahr gewann der TuS Wickrath den Titel bei den A-Junioren. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Die beiden Gruppensieger liefern sich ein packendes Finale in einer überhaupt spannenden Konkurrenz. Bei den E-Junioren gewinnt Top-Favorit Borussia ohne Gegentor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Am Mittwoch fielen die letzten Entscheidungen bei den Junioren. Dabei spielten die F-Juniorenteams von Holt, Polizei SV, Hockstein, Schelsen und Viktoria Rheydt sowohl nach dem Fair-Play-Prinzip ohne Schiedsrichter als auch ohne Stadtmeister. Danach ermittelten die etwas älteren Jahrgänge ihren Titelträger. Wie erwartet setzte sich bei den E-Junioren die favorisierte Borussia ohne Verlustpunkt und Gegentor souverän durch. Nachdem der VfL-Nachwuchs bereits in den Gruppenspielen auf den 1. FC getroffen war und sich hier schon mit 6:0 durchgesetzt hatte, waren die Westender im Finale noch chancenloser beim 0:11 (0:8). Dritter wurde hochverdient das Team der Red Stars von Trainer Alex Gleich. In Bestbesetzung hätte es dem 1. FC sicherlich im Halbfinale ein ebenbürtiger Gegner sein können, doch die Mülforter Sterne verloren 1:3 und spielten deshalb nur im Spiel um Platz drei, das im Neunmeter-Schießen mit 4:3 gegen Meer gewonnen wurde.

Was ist los mit den Aushängeschildern 1. FC und Odenkirchen? Beide hatten bei den A-Junioren den Status als (Mit-)Favorit und wurden dem nicht gerecht. Der 1. FC holte in den Gruppenspielen der Endrunde einen kümmerlichen Zähler, fiel ansonsten durch teilweise unsportliches Verhalten auf. Zwar waren die Westender mit einer leicht verstärkten A2 angetreten, das entschuldigt aber nicht ihr Auftreten, das im letzten Spiel mit einer Roten Karte (Beleidigung) endete. Im SC Hardt und Fortuna erreichten zwei Teams ein Halbfinale, das kaum jemand so erwarten hatte. Hockstein verpasste das Weiterkommen durch ein 0:2 gegen Fortuna.

Statistik Die Ergebnisse im Überblick A-Junioren Ergebnisse: Fortuna Mönchengladbach - SC Hardt 3:3, 1. FC Mönchengladbach - SV Rot-Weiß Hockstein 2:3, SpVg. Odenkirchen - TuS Wickrath 1:9, FC Blau-Weiß Wickrathhahn - DJK/VfL Giesenkirchen 2:1, Fortuna MG - 1. FC 3:3, RW Hockstein - SC Hardt 2:3, Odenkirchen - BW Wickrathhahn 2:3, Wickrath - Giesenkirchen 4:2, RW Hockstein - Fortuna MG 0:2, SC Hardt - 1. FC 3:2, Giesenkirchen - Odenkirchen 2:3, Wickrath - Wickrathhahn 2:0. Tabelle Gruppe A 1. SC Hardt⇥7 Punkte, 9:7 Tore 2. Fortuna MG⇥5 Punkte, 8:6 Tore 3. RW Hockstein⇥3 Punkte, 5:7 Tore 4. 1. FC MG⇥1 Punkt, 7:9 Tore Tabelle Gruppe B 1. TuS Wickrath⇥9 Punkte, 15:3 Tore 2. BW Wickrathhahn⇥6 Punkte, 5:5 Tore 3. SpVg. Odenkirchen⇥3 Punkte, 6:14 Tore 4. DJK/VfL Giesenkirchen⇥0 Punkte, 5:9 Tore Halbfinale: SC Hardt - Wickrathhahn 4:2, Wickrath - Fortuna MG 4:2. Spiel um Platz 3: Wickrathhahn - Fortuna MG 5:4 nach Neunmeterschießen. Finale: SC Hardt - Wickrath 4:5. E-Junioren Ergebnisse: 1. FC Mönchengladbach - SC Hardt 6:0, Borussia Mönchengladbach - SF Neuwerk 11:0, Red Stars MG - Blau-Weiß Meer 3:3, SV Lürrip - DJK/VfL Giesenkirchen 2:3, 1. FC - Borussia 0:6, SC Hardt - Neuwerk 3:3, Red Stars - SV Lürrip 4:0, BW Meer - Giesenkirchen 4:2, Neuwerk - 1. FC 0:4, SC Hardt - Borussia 0:7, Giesenkirchen - Red Stars 0:6, BW Meer - SV Lürrip 5:3. Tabelle Gruppe A 1. Borussia⇥9 Punkte 24:0 Tore 2. 1. FC⇥6 Punkte, 10:6 Tore 3. SC Hardt⇥1 Punkt, 3:16 Tore 4. SF Neuwerk⇥1 Punkt, 3:18 Tore Tabelle Gruppe B 1. Red Stars⇥7 Punkte, 13:3 Tore 2. BW Meer⇥7 Punkte, 12:8 Tore 3. Giesenkirchen⇥3 Punkte, 5:12 Tore 4. SV Lürrip⇥0 Punkte, 5:12 Tore Halbfinale: Red Stars - 1. FC 1:3, Borussia - BW Meer 9:0. Spiel um Platz 3: BW Meer - Red Stars 3:4 nach Neunmeter-Schießen Finale: Borussia - 1. FC 11:0.

In der Gruppe B standen die beiden Halbfinalisten bereits nach ihrem zweiten Spiel fest. Wickrath eröffnete mit einem 9:1 gegen Odenkirchen, die Hahner legten mit 2:1 gegen Giesenkirchen und 3:2 gegen Odenkirchen vor. Wickrath schlug Giesenkirchen 4:2 und übernahm wieder die Führung. Immerhin verabschiedete sich Odenkirchen mit einem 3:2 gegen Giesenkirchen anständig aus dem Turnier. Wickrath gewann 2:0 gegen die Hahner.



Hallenfußball : Fortuna und Odenkirchen souverän

zurück

weiter

Im ersten Halbfinale zwischen Hardt und Wickrathhahn führte Hahn schnell 2:0. Hardt drehte das Spiel auf 3:2. 15 Sekunden vor dem Ende sah je ein Spieler beider Mannschaften die Rote Karte (Tätlichkeit). Zwei Sekunden vor dem Abpfiff setzte Hardt den Schlusspunkt. Wickrath setzte sich spät mit 4:2 gegen Hardt durch.