Interessanter Auftakt in die Hallenstadtmeisterschaft So lief die Gruppenphase bei den Junioren

Auch bei den A-Junioren sind an drei Tagen die Vorrunden ebenfalls schon ausgespielt worden. Am Samstag setzte sich in der Gruppe 1 souverän der SV Lürrip mit drei Siegen aus drei Spielen durch – auch gegen den Gruppenzweiten, die SpVgg. Odenkirchen, gab es einen klaren 5:0-Erfolg. Mit sechs Punkten aus den anderen Partien gelang Odenkirchen trotzdem der Sprung in die Endrunde. Ausgeglichener ging es am Mittwoch in der Gruppe 2 zu: Am Ende erreichten drei Mannschaften neun Punkten aus vier Spielen – mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 33:6 setzte sich letztendlich der 1. FC Mönchengladbach als Gruppensieger durch.