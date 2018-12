Hallenfußball: 1. FC triumphiert bei B-, C- und D-Junioren

Mönchengladbach Bei den U13-Mädchen gewinnt Borussia, in der B-Jugend gibt es einen Zwischenfall in der Zwischenrunde: Der TuS Wickrath wird dabei von dem Turnier ausgeschlossen.

Zuerst ermittelte die E-Jugend die acht Finalteilnehmer, in Gruppe 1 sagte Schelsen kurzfristig ab, in Gruppe 2 Rheindahlen und in Gruppe 3 der Rheydter SV. Der 1. FC Mönchengladbach zog ungeschlagen in die Finalrunde ein, es folgten die Red Stars, die Odenkirchen hinter sich ließen. Spannender ging es in Gruppe 2 zu. In Hardt und dem SV 08 Rheydt standen zwei Teams mit je sieben Punkten an der Spitze vor dem Polizei SV (sechs). Topfavorit Borussia ließ schon in der Vorrunde keinen Zweifel aufkommen, wem der Titel gebührt. Mit 50:0 Toren und zwölf Zählern dominierte er die Gruppe 3 vor Lürrip (7 Punkte). Giesenkirchen beherrschte die Gruppe 4 und zog ungeschlagen in die Endrunde ein. Neuwerk setzte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses gegen Holt durch. Hockstein verspielte das Weiterkommen durch ein 2:2 gegen Neuwerk in der vorletzten Gruppenpaarung.