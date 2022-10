Beliebter Budenzauber in Mönchengladbach : Das sind die Gruppen für die Hallenstadtmeisterschaft

Seit Januar 2020 amtierender Hallenstadtmeister in Mönchengladbach: Der 1. FC Mönchengladbach. Foto: Theo Titz

Fussball-Stadtmeisterschaft In der Saison 2019/2020 fand in Mönchengladbach die letzte Hallenstadtmeisterschaft statt, coronabedingt mussten die vergangenen zwei Ausgaben abgesagt werden. Nun geht der Stadtsportbund in die Planung für den kommenden Winter und hat für die Männer, Frauen und Junioren die Gruppen ausgelost.

Seit dem 4. Januar 2020 ist der 1. FC Mönchengladbach amtierender Hallenstadtmeister, gewann damals im Endspiel gegen den SC Hardt mit 5:3. In der Zwischenzeit ist viel passiert: So ist der 1. FC seitdem aus der Landes- in die Oberliga aufgestiegen, hat dort zwei Jahre verbracht und ist mittlerweile wieder zurück in der Landesliga. Hallenstadtmeister dürfen sich die Westender aber weiterhin nennen.

Das liegt selbstredend an der Pandemie, denn coronabedingt musste die beliebte Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft in den vergangenen zwei Jahren abgesagt werden. Nun besteht berechtigte Hoffnung, dass der Budenzauber in diesem Winter wieder stattfinden kann – zumindest hat der für die Planung und Organisation zuständige Stadtsportbund Mönchengladbach (SBB) am Sonntag einen ersten Schritt unternommen und die Gruppen für die Stadtmeisterschaft ausgelost. 29 Mannschaften haben sich für das Teilnehmerfeld der Hallenstadtmeisterschaft angemeldet, nicht dabei sind der SC Broich-Peel und Turanspor Rheydt.

Gesetzt als Köpfe der sechs Gruppen waren im Vorfeld die Landes- und Bezirksligisten aus Mönchengladbach. Landesligist und Titelverteidiger 1. FC Mönchengladbach ist Teil der Vierergruppe – in den restlichen Gruppen sind jeweils fünf Mannschaften im Rennen. Die Westender bekommen es mit dem Kreisliga-Trio Germania Geistenbeck, Welate Roj und dem Rheydter SV zu tun. Ligakonkurrent Victoria Mennrath hat BW Wickrathhahn, Fortuna Mönchengladbach, RW Hockstein und den SC Hardt zugelost bekommen.

Interessant könnte auch Gruppe 3 werden, in der neben Bezirksligist SV Lürrip und den drei A-Ligisten DJK Hehn, SV Schelsen und Red Stars auch das Futsal-Team Furious Futsal Mönchengladbach an den Start geht.

Ebenfalls ausgelost wurden die Gruppen für die Hallenstadtmeisterschaften der Frauen und Junioren. Bei den Frauen bildet Borussia Mönchengladbach als Regionalligist den Kopf von Gruppe 1. Dort trifft das Team von Jonas Spengler auf DJK/VfL Giesenkirchen, SC Hardt und den SV 08 Rheydt. Regionalliga-Konkurrent FV Mönchengladbach bekommt es mit Odenkirchen 05/07, dem Polizei SV und den Sportfreunden Neuwerk zu tun.

Nach Plan werden die Hallenstadtmeisterschaften in Mönchengladbach mit den Junioren in der Dezember-Woche vor Weihnachten starten. Die Senioren-Turniere finden dann unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen statt und erstrecken sich mit Vor-, Zwischen- und Endrunde bis in den Januar.

Das sind die Gruppen bei der Hallenstadtmeisterschaft 2022/2023 der Herren in Mönchengladbach

Gruppe 1: 1. FC Mönchengladbach, Germania Geistenbeck, KFC Welate Roj, Rheydter SV

Gruppe 2: Sportfreunde Neuwerk, Blau-Weiß Meer, Grün-Weiß Holt, Viktoria Rheydt, SV Wickrathberg

Gruppe 3: TuS Wickrath, FC Güdderath, Odenkirchen 05/07, Rot-Weiß Venn, SV 08 Rheydt

Gruppe 4: SV Lürrip, DJK Hehn, Furious Futsal, SV Schelsen, Red Stars.

Gruppe 5: DJK/VfL Giesenkirchen, MSV Mönchengladbach, Polizei SV, Türkiyemspor, SC Rheindahlen

Gruppe 6: Victoria Mennrath, Blau-Weiß Wickrathhahn, Fortuna MG, Rot-Weiß Hockstein, SC Hardt

Das sind die Gruppen bei der Hallenstadtmeisterschaft 2022/2023 der Damen in Mönchengladbach

Gruppe 1: Borussia, DJK/VfL Giesenkirchen, SC Hardt, SV 08 Rheydt

Gruppe 2: FV Mönchengladbach, Odenkirchen 05/07, Polizei SV, Sportfreunde Neuwerk

Das sind die Gruppen bei der Hallenstadtmeisterschaft 2022/2023 der A-Junioren in Mönchengladbach